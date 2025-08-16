Logo R7.com
Veja a previsão do tempo para este sábado (16)

Nas últimas 24 horas, a região Nordeste recebeu a maior quantidade de chuva do país

JR na TV|Do R7

Nas últimas 24 horas, a região Nordeste recebeu a maior quantidade de chuva do país. No próximo sábado (16), os ventos do mar favorecem as pancadas de chuva de Alagoas até o Rio Grande do Norte. É alto o risco de transtornos na capital paraibana. No Centro-Sul do Brasil o frio vai perdendo força. Em Porto Alegre (RS), o sábado será ensolarado, com 21°C. Em São Paulo, faz sol entre nuvens, com máxima de 22°C. No Recife, tempo instável e com chuva que pode ser forte, com máxima de 27°C.

