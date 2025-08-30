Veja a previsão do tempo para este sábado (30) em todo o Brasil

Há uma semana, cidades do interior registram índices críticos de umidade do ar. O ar seco vai persistir nos últimos dias do mês e também em setembro, até pelo menos a primeira quinzena do novo mês. O sábado será de sol, calor e baixa umidade do ar no interior do Sudeste, Centro-Oeste e do Nordeste.

Em Curitiba (PR), pode garoar na madrugada e à noite, tendo máxima de 21°C. Em São Paulo (SP), o sol fica entre as nuvens, com média de 24°C. Em Palmas (TO), o calor chega a 36°C com alerta para umidade do ar abaixo dos 20%.

A primeira quinzena de setembro deve ser mais seca no interior do Brasil. Depois, a instabilidade aumenta, com chuvas acima da média no Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Norte. No Sul, há risco de tempestades. Setembro deve ser mais quente que o normal em grande parte do país, com possibilidade de ondas de calor.

