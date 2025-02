Veja a previsão do tempo para o fim de semana em todo o país

No fim de semana, as temperaturas seguem altas em todo o país e tem alerta para chuva forte. O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um alerta laranja de perigo para temporais entre a região metropolitana de São Paulo, Campinas e o litoral norte do estado. Além da chuva forte, a partir deste sábado (21), começa uma nova onda de calor no Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina. Os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins seguem em alerta para temporais.



