Veja a previsão do tempo para o sábado (1º) de Carnaval em todo o país

Fevereiro foi o mês mais quente para os paulistanos desde 2014, e as altas temperaturas devem continuar até a segunda quinzena de março. Cidades das regiões Norte e Nordeste, como São Luís, Palmas e Salvador, estão em alerta para chuvas volumosas e alagamentos. No sul do país, temporais são esperados em cidades como Bajé, Pelotas e Chuí. No Rio de Janeiro , o fim de semana promete sol e calor, mas com previsão de chuvas isoladas na segunda-feira (3). A previsão também indica temperaturas elevadas em capitais como Porto Alegre, São Paulo e Campo Grande.



