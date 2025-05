Veja como fica a previsão do tempo para esta sexta (9)

A situação no Rio Grande do Sul ainda preocupa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta para todos os municípios do estado. O risco de tempestades é alto nesta sexta-feira (09). As cidades de Bagé, Santa Maria e Rio Grande estão no nível máximo de alerta. Só amanhã, pode chover o volume esperado para o mês inteiro. Em São Paulo, tempo firme e calor de 31 graus. Já em Salvador, as instabilidades perdem força e esquenta até os 30 graus. Amanhã, a frente fria avança bem devagar e provoca chuva pesada a qualquer hora no estado gaúcho. No fim de semana, essa frente fria chega a São Paulo e enfraquece o bloqueio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!