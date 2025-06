Veja como fica a previsão do tempo para este final de semana

As instabilidades continuam sobre os extremos do país. Em São Paulo, sábado (7) de céu encoberto com pancadas de chuva à tarde. A máxima é de 24°C. Na capital federal, o tempo é firme e esquenta até os 28°C. Em Manaus (AM), chove a qualquer hora e faz até 31°C. Hoje, os maiores volumes de chuva caíram sobre os estados do Sul e do Nordeste.



