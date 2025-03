Veja como fica o tempo nesta quarta (26)

Os últimos dias de março estão mais quentes e com chuva abaixo da média em grande parte do Brasil. O mês começou com um bloqueio atmosférico e isso provocou atraso na chegada da chuva. Esta quarta-feira (26) será marcada por calor e pancadas de chuva. Em Niquelândia, Linhares e Salinas, o dia será abafado e com temporais a qualquer hora. Os volumes de água podem causar alagamentos. À tarde, os termômetros oscilam entre os 28°C e os 32°C. Em São Paulo, até sexta (28), chove em pontos isolados no fim da tarde, sem alertas. Volta a esquentar com máxima de até 30°C. A frente fria continua na altura da região Sudeste, provocando chuva entre Goiás, Minas Gerais e o Espírito Santo.



