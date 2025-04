Veja como fica o tempo nesta quinta (3)

O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para a região Sudeste. Na região metropolitana e interior de São Paulo, nos próximos três dias pode chover o esperado para o mês inteiro. Na parte norte do litoral paulista, a situação é de perigo: até sábado, pode chover o dobro do esperado para o mês. Na capital paulista, a semana termina com temporais, raios, ventania e possibilidade de granizo. Nesta quarta-feira (2), os temporais se concentraram sobre a região Sul. Na quinta (3), a frente fria avança e coloca minas Gerais e o Rio de Janeiro na rota dos temporais. Entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte, os ventos úmidos do oceano favorecem a formação de nuvens carregadas.



