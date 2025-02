Veja como fica o tempo nesta sexta (28)

A partir desta sexta (28), começa uma nova onda de calor sobre o Brasil. Será o quinto evento deste ano. As temperaturas ficarão mais de 5°C acima da média até, pelo menos, o fim da primeira semana de março, entre o Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro e o interior de Goiás. O calor também será intenso no Rio de Janeiro, Distrito Federal e no Piauí.



