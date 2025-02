Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quinta (27)

O destaque de quinta (27) continua sendo o calor na maior parte do Brasil. Há previsão de pancadas de chuva típicas de verão sobre quase todo o país. A combinação de calor e umidade forma as instabilidades. Em Florianópolis, tarde abafada com até 32°C. No Rio, faz 37°C. Em Brasília e em Aracaju, por volta de 30°C. Em Rio Branco, 31°C.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!