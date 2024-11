Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta terça (22)

A semana começa com previsão de chuva para várias regiões do Brasil. Os temporais podem ocorrer entre os estados de Minas Gerais, Goiás e Tocantins, e no extremo norte do país. Os ventos úmidos continuam formando nuvens de chuva sobre grande parte do país. Em Curitiba, a previsão indica pancadas de chuva com raios e trovoadas à tarde. Em São Paulo, chove de forma passageira no fim do dia.