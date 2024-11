Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta terça (26)

A semana começa com alertas de novos temporais. Uma frente fria estacionada sobre o litoral da Bahia mantém o corredor de umidade. Por isso, na rota dos temporais, estão as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Nesta terça (26), em Salvador (BA), o sol aparece, mas pode chover a qualquer momento. Em Aracaju (SE), tem previsão de chuva forte logo cedo. Já em Palmas (TO), as pancadas ganham força à tarde.