Veja como fica o tempo pelo Brasil neste domingo (27)

Neste domingo (27), a chuva mais pesada vai se concentrar sobre a metade norte do Brasil. Amanhã terá chuva em vários momentos do dia em Rio Branco (AC), Manaus (AM) e em São Luís (MA). A chance de temporal aumenta à tarde com risco de alagamentos. Mesmo com o céu mais encoberto, o tempo continua abafado com máximas entre 28ºC e 30ºC. Na capital paulista, o domingo será ensolarado e sem chuva. Os termômetros chegam aos 27ºC.



