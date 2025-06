Veja como fica o tempo pelo Brasil neste domingo (29)

Para este domingo (29), a previsão é de céu encoberto e chuva à noite em Curitiba (PR). Já na capital paulista e em Brasília (DF), o dia será de tempo firme. O sol aparece entre poucas nuvens e esquenta até os 27ºC. Já na segunda (30), vamos sentir a quarta onda de frio, a segunda do inverno. Em boa parte do Sul, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e até mesmo em Rondônia e no Acre, os termômetros devem marcar, pelo menos, cinco graus abaixo da média.



