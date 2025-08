Veja como fica o tempo pelo Brasil neste domingo (3)

A partir de terça (4), o avanço de uma nova frente fria vai provocar mais uma queda de temperatura em São Paulo. Neste sábado (2), a chuva mais pesada foi registrada entre os estados de Sergipe e Alagoas. Neste domingo (3), a circulação de ventos na atmosfera e o deslocamento da frente fria espalham as nuvens de chuva sobre os três estados da região Sul e parte de Mato Grosso do Sul. No Centro-Oeste e no Sudeste, o ar seco ganha força e mantém a umidade do ar baixa durante à tarde.



