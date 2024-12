Veja como fica o tempo pelo Brasil neste domingo (8)

A frente fria, que está sobre o Sul do país, vai avançar nos próximos dias. Será ela a responsável pela virada de tempo no Sudeste. O domingo (8) será ensolarado em São Paulo e à tarde já tem chance de pancadas de chuva com raios. Amanhã, uma área de baixa pressão no continente mantém as instabilidades sobre o Sul. Na faixa Norte do país, a circulação de ventos concentra os temporais entre o Amazonas e o Acre.