Veja como fica o tempo pelo Brasil neste domingo (9)

Neste domingo (9), o tempo continua abafado, e as pancadas de chuva típicas de verão continuam à tarde em todas as regiões. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá, o sol aparece na maior parte do dia. No fim da tarde, as pancadas acontecem isoladas e até podem ser fortes. Amanhã, o ar quente e úmido continua formando instabilidades de norte a sul do país. A onda de calor persiste no Rio Grande do Sul.