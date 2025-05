Veja como ficará o tempo neste final de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta vermelho para a região metropolitana de Salvador neste sábado (3), com previsão de chuva intensa e riscos de alagamentos e deslizamentos. A frente fria estacionada sobre o estado deve manter os temporais, que já causaram estragos em diversos municípios. A partir de domingo (4), há previsão de redução das precipitações. Enquanto isso, outras regiões do país registram condições estáveis, com sol em São Paulo e Florianópolis.



