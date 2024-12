Veja como ficaram os grupos do novo Mundial de Clubes da Fifa

Aconteceu hoje (5), em Miami (EUA), o sorteio dos grupos do novo Mundial de Clubes da FIFA. Quatro brasileiros disputam a primeira edição do torneio: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. O Verdão caiu no Grupo A, junto do Porto (Portugal), Al-Ahly (Egito) e Inter Miami (EUA). O Grupo B, do Fogão, conta com o Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (EUA). O grupo do Mengão é o D, que também terá o Esperance (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e León (México). Por fim, o Flu está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). O torneio será disputado entre junho e julho do ano que vem, nos Estados Unidos.