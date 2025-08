Veja como receptadores colocam joias e relógios de luxo roubados de volta ao mercado

Os roubos e furtos de alianças explodiram em São Paulo, e os criminosos já sabem exatamente o que fazer com as joias. Elas são vendidas para empresas legalizadas, que compram sem exigir qualquer comprovante de origem. Depois, os itens são derretidos e transformados em ouro bruto. Em muitos casos, as peças são revendidas no mercado ilegal ou até levadas para fora do país com a ajuda de funcionários de companhias aéreas. A polícia investiga a atuação de receptadores que abastecem o comércio clandestino com joias e relógios de luxo roubados. Acompanhe na reportagem especial!



