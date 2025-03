Veja o que esperar do Brasileirão, que começa neste fim de semana com transmissão da RECORD

O Campeonato Brasileiro vai começar no fim de semana. Neste domingo (30), a RECORD vai transmitir, com exclusividade na TV aberta, Vasco e Santos, a partir das 18h. Serão nove meses de competição para descobrir quem será o melhor time do país. O Brasileirão tem emoção, jogadas que entram para história, golaços que eternizam craques do país do futebol. Do fim de março até dezembro, vence quem somar mais pontos.



