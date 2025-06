Veja qual é a previsão do tempo para esta quarta (18)

Uma forte circulação de ventos no interior do país deve manter as temperaturas elevadas e o tempo seco nos próximos dias. Na capital paulista e em Brasília, a quarta-feira (18) terá tempo firme, com máximas de 26°C. Em Maceió (AL), as pancadas de chuva surgem a qualquer momento, com máxima de 28°C. Nesta terça-feira (17), a chuva mais volumosa caiu sobre o Rio Grande do Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!