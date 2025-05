Veja qual é a previsão do tempo para este fim de semana

Uma forte circulação de ventos que impede a formação de nuvens de chuva, conhecida como bloqueio atmosférico, segue forte e, por isso, o sábado (17) ainda será quente e seco nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Brasil está diante de um veranico, quando as temperaturas ficam 5ºC ou mais acima da média. Haverá tardes ainda mais quentes entre o norte do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, as temperaturas à tarde aumentam pelo menos 3ºC acima do normal. Os maiores volumes de chuva sobre o nordeste estão previstos para Sergipe e Alagoas neste fim de semana. Na região Norte, também chove forte nas capitais Manaus, Boa Vista e Macapá.



