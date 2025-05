Vendas do comércio varejista crescem 0,8% em março e alcançam o terceiro mês seguido de alta

As vendas do comércio varejista cresceram 0,8% em março. Foi o terceiro mês seguido de alta, levando o setor ao maior nível desde o início da série histórica, em 2000. Seis das oito atividades pesquisadas tiveram avanço, com destaque para o setor de livros, jornais e papelaria, que cresceu 28,2%, e o setor de equipamentos de informática, com alta de 3%. Em contrapartida, combustíveis, com queda de 2,1%, e móveis e eletrodomésticos, com recuo de 0,4%, foram os que tiveram a maior baixa. Já o varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, cresceu 1,9% no mês. No ano, o setor acumula alta de 1,2%.



