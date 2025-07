O ciclone extratropical entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Pelo menos 23 cidades gaúchas foram atingidas. Os ventos - que ultrapassaram os 100 quilômetros por hora - derrubaram uma plataforma marítima e até arrastaram um lobo-marinho para o meio da rua.



