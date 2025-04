Viagens de ônibus devem crescer 60% neste feriado prolongado

Viajar de avião ficou mais de 24% mais caro, o dobro do aumento das passagens de ônibus, que subiram 12%. Em todo o Brasil, é esperado um crescimento de 60% no número de viagens de ônibus neste feriado prolongado. Só na capital baiana, serão disponibilizados 600 horários extras e cerca de 95 mil passageiros devem passar pelo terminal rodoviário.



