Viagens para o exterior ficam mais caras com novo aumento do IOF

As novas mudanças no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, vão tornar as viagens para o exterior mais caras. O aumento foi validado essa semana pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão causa impacto direto em tudo relacionado às operações financeiras no exterior, desde a compra de moedas estrangeiras no Brasil e passagens aéreas internacionais a depósitos em fundos de previdência fora do país. As mudanças já estão em vigor, mas a pauta do IOF ainda será julgada no plenário do Supremo.



