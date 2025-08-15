Vira-lata resgatada das ruas se torna auxiliar de peritos do Instituto de Criminalística de SP

Uma cachorrinha resgatada das ruas se tornou uma das principais auxiliares dos peritos do Instituto Criminalístico de São Paulo. Ela ajuda a detectar vestígios de sangue humano em cenas de crime. A utilização dos cachorros para localizar vestígios de sangue torna o trabalho dos peritos ainda mais preciso e rápido, além de reduzir os custos.



