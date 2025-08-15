Logo R7.com
Vira-lata resgatada das ruas se torna auxiliar de peritos do Instituto de Criminalística de SP

Ela ajuda a detectar vestígios de sangue humano em cenas de crime

JR na TV|Do R7

Uma cachorrinha resgatada das ruas se tornou uma das principais auxiliares dos peritos do Instituto Criminalístico de São Paulo. Ela ajuda a detectar vestígios de sangue humano em cenas de crime. A utilização dos cachorros para localizar vestígios de sangue torna o trabalho dos peritos ainda mais preciso e rápido, além de reduzir os custos.

