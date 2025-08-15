Vira-lata resgatada das ruas se torna auxiliar de peritos do Instituto de Criminalística de SP
Ela ajuda a detectar vestígios de sangue humano em cenas de crime
Uma cachorrinha resgatada das ruas se tornou uma das principais auxiliares dos peritos do Instituto Criminalístico de São Paulo. Ela ajuda a detectar vestígios de sangue humano em cenas de crime. A utilização dos cachorros para localizar vestígios de sangue torna o trabalho dos peritos ainda mais preciso e rápido, além de reduzir os custos.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas