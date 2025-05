Virada Cultural começa em São Paulo com mais de mil apresentações em toda a cidade

Começou, neste sábado (24), a Virada Cultural de São Paulo. O tema do evento, que vai até este domingo (25), é: 20 anos em 24 horas. Estão previstas mais de mil apresentações em espaços públicos e privados em toda a cidade. A expectativa é de que mais de 4,5 milhões de pessoas participem do evento. Foram mobilizados mais de dez mil policiais civis e militares, além de guardas municipais.



