Vitória do Atlético sobre o América aumenta a confiança do clube na conquista do Campeonato Mineiro

Neste sábado (15), Atlético-MG e América-MG decidem o Campeonato Mineiro. O Galo venceu por 4 a 0 no primeiro jogo e está muito perto de conquistar o hexacampeonato. Para não ser campeão, precisa perder por cinco gols de diferença, ou por quatro, para levar a decisão para os pênaltis. Apesar do mando de campo ser do América, a diretoria do clube escolheu jogar no Mineirão. No entanto, a maior parte dos ingressos será para a torcida do Atlético, que promete lotar o estádio.



