Volta de Neymar aos campos pode acontecer na partida contra o CRB

Neymar está muito perto de voltar a jogar pelo Santos. De visual novo, o atleta treinou com os reservas, que não jogaram no último domingo (18) contra o Corinthians. A expectativa é que o craque jogue pelo menos o segundo tempo da partida contra o CRB, na quinta-feira (22), pela Copa do Brasil. Neymar machucou a coxa esquerda na quarta rodada do Brasileirão e está fora há mais de um mês.



