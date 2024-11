Por segurança, as operações aéreas do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, serão interrompidas durante a cúpula do G20, nos dias 18 e 19 de novembro. O Museu de Arte Moderna, sede do evento, fica próximo ao aeroporto. Os voos programados para o Santos Dumont vão ser direcionados ao Aeroporto Internacional Tom Jobim.