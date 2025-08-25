Voos internacionais têm nova regra para transporte de líquidos; entenda

Uma mudança na fiscalização de voos internacionais em Guarulhos passou a exigir o cumprimento rigoroso das regras para transporte de líquidos na bagagem de mão. A ação pegou passageiros de surpresa e provocou filas nos balcões de embarque. Embora a Resolução 515 da ANAC esteja em vigor desde 2019, apenas agora o aeroporto começou a exigir obrigatoriamente que todos os frascos de líquidos estejam em embalagens transparentes tipo zip lock, com capacidade máxima de 100 ml cada e disposição sem aperto no saquinho de até 1 litro. Especialistas alertam que cada passageiro só pode levar um saquinho, e a medida visa aumentar a segurança nos voos internacionais, após problemas recentes nas avaliações do aeroporto.



