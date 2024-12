Votação de impeachment do presidente do Corinthians é suspensa após liminar da Justiça

A votação de impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi suspensa após uma liminar. A decisão ocorreu antes da votação, programada para as 7 horas da noite, e alegou que a investigação sobre o contrato de patrocínio com uma casa de apostas online ainda está em andamento. O presidente do conselho acatou a determinação e a nova data será definida posteriormente. Após a suspensão, Augusto Melo se encontrou com torcedores em frente ao clube.