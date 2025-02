O zagueiro David Luiz, novo reforço do Fortaleza, já está no Ceará e foi recebido com festa. Centenas de torcedores foram até o aeroporto receber o novo contratado. O ex-zagueiro da seleção, de 37 anos, é o sexto reforço do Fortaleza. Ele fechou contrato até o fim do ano que vem. David Luiz não renovou com o Flamengo e estava livre no mercado.