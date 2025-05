Zelensky desiste de participar das negociações para cessar-fogo após envio de representantes russos

O presidente da Ucrânia desistiu de participar das negociações para um cessar-fogo na guerra. Volodimir Zelensky chegou a viajar à Turquia, mas recuou depois que a Rússia enviou representantes de segundo escalão. Sem a presença de Putin, ele cancelou a ida a Istambul, onde estão os representantes russos, mas ainda se reuniu com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. O líder ucraniano também nomeou um representante com autoridade para negociar um cessar-fogo. Já o chefe da delegação russa disse estar pronto para se comprometer com a negociação. Durante viagem para os emirados árabes unidos, o presidente Donald Trump disse que "nada vai acontecer" nas negociações para um cessar-fogo na guerra até que ele se encontre pessoalmente com Vladimir Putin.



