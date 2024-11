Zelensky diz que a Rússia planeja enviar tropas norte-coreanas para a guerra na Ucrânia

O líder ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de querer prolongar a guerra no leste europeu, ao usar tropas estrangeiras. Áudios de soldados russos, divulgados pela Ucrânia, revelaram uma preocupação com a possível chegada dos norte-coreanos ao país. Nesta semana, o presidente russo, Vladimir Putin, foi questionado sobre as imagens de satélites que mostram a movimentação de tropas da Coreia do Norte no país. Putin fez mistério sobre o assunto.