Anvisa recomenda que relógios 'inteligentes' não sejam usados para medir glicose no sangue

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda não usar relógios supostamente ‘inteligentes’ para medir o nível de glicose no sangue. Segundo especialistas, esses aparelhos podem errar na leitura e colocar em risco a saúde de pessoas com diabetes. A Anvisa ainda afirma que não existe, até o momento, um dispositivo seguro que possa medir os níveis de açúcar no sangue.