Após críticas em reunião ministerial, Lula se reúne com Nísia Trindade

O presidente Lula chamou Nísia Trindade para um encontro hoje (19) à tarde, no Palácio da Alvorada. Ontem, durante a primeira reunião ministerial do ano, Lula fez duras cobranças à ministra, e disse que não conhecia a equipe do Ministério da Saúde. Hoje, Nísia foi acompanhada de secretários da pasta. Quem não faz mais parte do ministério são o secretário de atenção especializada, Helvécio Magalhães, e o diretor do departamento de gestão hospitalar, Alexandre Teles. Os dois são apontados como responsáveis pela crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A ordem no governo é baixar a temperatura e acabar com as crises internas. Lula quer que o ministro da articulação política, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, façam as pazes.