Ataque aéreo do exército israelense mata ao menos 44 integrantes do Hezbollah na Síria Alvos foram depósitos de mísseis do grupo terrorista na região de Aleppo, a segunda maior cidade do país asiático

Ao menos 44 terroristas morreram em um dos maiores ataques israelenses contra o Hezbollah, na Síria. Os ataques aéreos israelenses começaram pouco antes das duas da manhã desta sexta-feira (29), no horário local. Os alvos foram depósitos de mísseis do grupo terrorista na região de Aleppo, a segunda maior cidade da Síria. Entre os mortos, ao menos cinco eram integrantes do grupo aliado ao Hamas. Nesta sexta-feira, drones israelenses também atacaram o sul do Líbano, matando um comandante do grupo. O Hezbollah respondeu com 20 foguetes e dois mísseis anti-tanque contra o território de Israel.