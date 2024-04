Aumento dos assaltos a ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro assusta passageiros Nesta semana, um homem sequestrou um ônibus na rodoviária do Rio e atirou contra passageiros e policiais

Passageiros que utilizam a rodoviária do Rio de Janeiro estão assustados com o aumento de assaltos a ônibus na região. Em janeiro deste ano, foram 26 ocorrências, quase o dobro dos casos registrados no mesmo período de 2023. Nesta semana, um homem sequestrou um ônibus na rodoviária do Rio e atirou contra passageiros e policiais.