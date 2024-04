Boate no RJ é interditada após estrangeira afirmar ter sido vítima de estupro coletivo no local Uma nova vítima disse que também sofreu violência sexual no mesmo lugar no ano passado

A boate onde uma estudante estrangeira afirma ter sido vítima de um estupro coletivo foi interditada no Rio de Janeiro. Agora uma nova vítima disse que também sofreu violência sexual no mesmo lugar no ano passado. A estudante estrangeira, de 25 anos, estava de passagem pelo Rio e seguiria para a Bahia onde pretendia morar por um ano. A vítima diz ter sido violentada sexualmente por cinco homens, neste quarto escuro da boate. Depois que a denúncia ganhou destaque no noticiário, uma segunda mulher procurou a polícia e disse que também foi abusada sexualmente no mesmo local, em novembro do ano passado. A boate fica no bairro da Lapa, um dos maiores pontos da boemia carioca.