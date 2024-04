Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os bombeiros seguem com as buscas pela menina de 6 anos que foi arrastada em uma enxurrada em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Nesta sexta (5), foi encontrada a mochila da criança. Samylla voltava para casa com a mãe quando as duas foram surpreendidas pelo temporal.