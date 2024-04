Câmara dos Deputados aprova texto-base do projeto que altera modelo do novo ensino médio O novo ensino médio é alvo de críticas do governo desde a posse do ministro da Educação

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que muda o ensino médio. A proposta aumenta a carga horária e torna inglês, biologia, física, química e história matérias obrigatórias. Em vigor desde 2022, o novo ensino médio é alvo de críticas do governo desde a posse do ministro da Educação, Camilo Santana. Em outubro de 2023, o executivo enviou ao Congresso um projeto com alterações no atual modelo.