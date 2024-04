Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O comércio varejista brasileiro cresceu 2,5% em janeiro na comparação com dezembro de 2023. Em relação a janeiro do ano passado, o crescimento foi ainda maior: de 4,1%. Nos últimos 12 meses, o avanço do comércio atingiu 1,8%. Os números são do IBGE.