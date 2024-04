Condomínios populares viram alvo de disputas entre organizações criminosas no Rio de Janeiro Além de atuar no tráfico de drogas, grupos exploram serviços básicos, como o fornecimento de sinal de internet

No Rio de Janeiro, condomínios populares viraram alvo de disputas entre organizações criminosas. Além de atuar no tráfico de drogas, esses grupos exploram serviços básicos, como o fornecimento de sinal de internet. Hoje (4) foi realizada uma operação para desarticular uma quadrilha que extorquia dinheiro e ameaçava os moradores de Queimados, na baixada fluminense. Segundo a polícia, a organização criminosa seria chefiada por Thiago Carvalho Rodrigues de dentro do complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu. A mulher dele, Amanda de Freitas Magalhães, que é síndica do condomínio, também é investigada.