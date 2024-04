Confederações da indústria e do comércio questionam trechos da lei de igualdade salarial ao STF

Alto contraste

As confederações nacionais da indústria e do comércio questionaram no Supremo Tribunal Federal trechos da lei de igualdade salarial, sancionada pelo presidente Lula em 2023 para equiparar os salários de homens e mulheres que exercem a mesma função nas empresas privadas. Segundo as organizações, o texto impõe como consequência de toda e qualquer diferença salarial penalidade administrativa sem prever a oportunidade de prévia defesa, além de injusto dano à imagem das empresas.