Durante os próximos quatro dias, cidades nos extremos Norte e Sul do país devem enfrentar tempestades. No interior do Rio Grande do Sul e em cidades do Maranhão e Piauí, deve chover mais do que o esperado para o mês inteiro. Do leste de Santa Catarina até o Espírito Santo, tempo firme.