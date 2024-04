Confira a previsão do tempo para esta terça (26) Áreas atingidas por temporais nos últimos dias seguem em alerta; veja os detalhes com Lidiane Shayuri

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Espírito Santo e Rio de Janeiro, estados mais atingidos pelos últimos temporais, seguem em alerta e com a possibilidade de novos transtornos. Neste momento, chove em áreas das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Nesta terça (26), uma nova frente fria se forma perto do Rio e mantém a chuva sobre o estado. É alto o risco de deslizamentos no interior fluminense. Os temporais seguem também entre o Acre e o interior de Minas Gerais com chance de novas enchentes.