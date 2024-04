Consumo de suplementos alimentares para reduzir colesterol deixa dois mortos e 106 internados no Japão Fabricante suspendeu a venda dos produtos e admitiu a morte de uma pessoa que consumiu o suplemento dietético

Duas pessoas morreram e 106 foram hospitalizadas no Japão depois de consumirem suplementos alimentares para reduzir o colesterol. As vítimas tiveram problemas renais. A fabricante suspendeu a venda dos produtos. O comunicado foi feito no site da fabricante. A empresa admitiu a morte de uma pessoa que consumiu o suplemento dietético. O produto composto à base de levedura vermelha de arroz prometia reduzir a quantidade de lipoproteína de baixa densidade, o chamado ‘colesterol ruim’. A vítima teria tomado o suplemento durante três anos, e assim como em outro caso, os médicos comprovaram a falência dos rins.